Avance del crimen organizado abre puerta a secuestros de alto perfil, según OIJ

El subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Vladimir Muñoz, considera posible que, en algún momento, grupos criminales intenten secuestrar a miembros de los Supremos Poderes.

Según explicó, la institución contempla constantemente ese escenario.

“En el OIJ siempre pensamos que eso puede ocurrir. Nosotros proyectamos y cuando capacitamos nuestros equipos, es pensando en que algún día se dé eso”, afirmó Muñoz.

El jerarca recordó que Costa Rica ya vivió una situación similar décadas atrás, en referencia al caso del secuestro ocurrido en la Corte Suprema de Justicia en 1993, cuando un grupo armado ingresó al salón de sesiones y secuestró a 19 magistrados y a otros funcionarios judiciales.

Muñoz advirtió que el fortalecimiento y penetración del crimen organizado en distintas estructuras del país aumenta ese riesgo.

“Hoy en día, el crimen organizado ya penetra las instituciones, ya penetra figuras importantes del país. Tenemos casos ya muy mediáticos, donde personalidades que fungieron en distintos poderes de la República ya se encuentran vinculados a hechos delictivos. Eso nos abre la puerta y la mente a que puede darse el caso de que un miembro de un alto poder nuestro, puede ser objeto de un secuestro, ya no por un tema económico, pero por un tema de presionar por alguna razón en particular”, afirmó el jefe judicial.

El subdirector del OIJ explicó que, en otros países, este tipo de delitos se ha utilizado para exigir la liberación de criminales o grupos armados.

“Se han tenido casos en otros países en donde secuestran personas para que liberen criminales o guerrilleros, que dichosamente no tenemos, pero nunca vamos a descartar que eso pase”, dijo el subdirector.

Muñoz aseguró que el OIJ prepara a sus equipos para responder no solo a secuestros extorsivos tradicionales, sino también a situaciones que involucren figuras de alto perfil.

