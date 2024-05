Autoridades no informaron, durante una semana, de operativo en el que se arrestó a hijo de funcionaria judicial

El hijo de una letrada de la Sala Segunda del Poder Judicial, fue arrestado el jueves anterior tras un operativo destinado a detener a los sospechosos de una privación de libertad y homicidio ocurrido en San José.

Contra ese detenido, junto a otros cuatro más, se dictaron seis meses de prisión preventiva el domingo anterior.

No obstante, desde el día del arresto (jueves 2 de mayo) hasta este miércoles 8 de mayo, no se informó a la prensa de la detención de ninguna de las personas, ni tan siquiera de los allanamientos que culminaron con la captura, algo particularmente inusual si se toma en cuenta la cantidad de los capturados y la gravedad de los hechos investigados.

Fue hasta hoy temprano, ante una consulta directa de Teletica.com, que la oficina de prensa del Ministerio Público dio a conocer el hecho mediante un posterior comunicado de prensa.

La funciona judicial es actualmente letrada, pero años atrás laboró como magistrada suplente en la Corte.

¿Que confirmó el Ministerio Público?

Mediante su comunicado de prensa de este miércoles, la fiscalía dio cuenta de que, el domingo anterior, un juzgado la prisión preventiva contra los cinco hombres por privación de libertad y homicidio calificado.

Entre lo que señala el comunicado se indica lo siguiente:

"Los imputados son de apellidos Restrepo Allón, Monge Valverde, Picado Jiménez, Camacho Gómez y Esquivel Mendieta.​

"De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 24 de agosto del 2022, en Barrio Dent, San José, frente a una clínica. En apariencia, los sospechosos utilizaron cuatro carros para hacer reconocimiento y vigilancia del sitio, donde se encontraba el ofendido.



"Se cree que, en un momento de terminado, dos de los hombres golpearon a la víctima y la introdujeron a la fuerza a un vehículo, y lo trasladaron hasta Esparza, Puntarenas.

" Aparentemente, durante el trayecto, los investigados asesinaron al ofendido, sin que hasta este momento se sepa la ubicación del cuerpo, pues, al parecer, lo habrían ocultado".

¿Por qué se demoró en informar el hecho?

Teletica.com consultó hoy a varios de los encargados de prensa en el Poder Judicial para conocer la razón por la cual no se dio a conocer el hecho desde la semana anterior, tratándose de la captura de personas sospechosas de delitos tan graves.

La jefa de la oficina de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, señaló que la audiencia en la que se dictó la prisión preventiva contra los detenidos terminó el domingo por la noche.

"Nuestra oficina fue informada sobre este caso -por parte de la fiscalía- la mañana de este lunes, sin embargo, debido a que en este momento tenemos a una única persona atendiendo consultas de la prensa, ella se comunicó hoy con el fiscal para obtener mayores detalles y enviar el comunicado a todos los medios en horas de la mañana", contestó la periodista.



Ante la consulta puntual, ella aseguró que ni la oficina de prensa del Ministerio Público, ni la fiscalía a cargo del caso recibió alguna orden para ocultar el caso a la prensa.

La misma posición sostuvo Alonso Mata, asesor de la Presidencia de la Corte, al ser enfático en señalar que ninguno de los magistrados dio alguna orden en ese sentido. Agregó que muchos de ellos ni siquiera conocían del caso.

Por su parte, Marisel Rodríguez, jefe de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), aseguró que se dieron cuenta del operativo y las detenciones hasta este miércoles por la mañana, una semana después del hecho.

"En nuestro caso, nosotros no lo dimos a conocer, ni la semana pasada (cuando se dio la detención), ni esta semana, ya que, hasta esta mañana, no teníamos conocimiento de esa gestión policial y judicial. Debo aclarar que todos los días del año, sobre todo de lunes a viernes, el Organismo de Investigación Judicial realiza diversos allanamientos y operativos en todo el país, sin embargo, como ustedes saben, muchos de ellos no se hacen de conocimiento a la prensa, y tampoco a través de nuestras redes sociales. Esto por cuanto, depende de cada despacho si decide hacerlo público o no. Esta no es la primera vez que un allanamiento no se hace de conocimiento a la prensa, sino que, como le indico, esto sucede todos los días, y depende de cada despacho si lo quiere hacer público o no", aseveró.