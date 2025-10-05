Autoridades investigan participación de policías y funcionarios de Recope en robo de combustible

El Ministerio de Seguridad Pública presentó una serie de denuncias ante el Ministerio Público contra un grupo de funcionarios de esa entidad y de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) sospechosos de participar en grupos dedicados al robo de combustible.

Mario Zamora, ministro de Seguridad, confirmó que las investigaciones están en curso contra un número de funcionarios que no precisó, pero en el que detalló hay trabajadores actuales y pasados de ambas instituciones.

“Detrás del robo de combustible existe crimen organizado y dentro de los miembros de estos grupos organizados hemos detectado la presencia de funcionarios y exfuncionarios de Recope, lo mismo que de Fuerza Pública.

“Por lo tanto, las investigaciones están en curso en sede judicial, precisamente para atacar este intento de infiltración de quienes están combatiendo en primera línea el robo de combustible a efectos de evitar que contemos con una especie de quinta columna que al interno de las organizaciones hagan más bien lucha a favor de la criminalidad”, aseveró Zamora.

El jerarca precisó que todos los sospechosos están “debidamente denunciados” pero que se reserva mayores detalles para evitar que la organización sepa a quiénes se investiga.

“Es un número significativo de personas. Hay una expertise técnica en el manejo del poliducto y eso refleja que lamentablemente funcionarios que tenían esa expertise fueron reclutados dentro de la organización para facilitar el robo del mismo combustible”, añadió.

Las investigaciones por estos hechos se iniciaron en el 2023 y se pudieron identificar a las personas sospechosas a lo largo del 2024.