Autoridades detectan brote de rabia paralítica bovina en Zona Norte del país

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) detectó un brote de rabia paralítica bovina en el cantón de Upala, Alajuela, específicamente en los distritos de San Miguel de Aguas Claras y Santa Lucía San José.

En esos lugares se registró la muerte de ocho animales. Actualmente, hay tres casos detectados.

“Un total de 231 bovinos y búfalos se mantienen bajo vigilancia como parte de las acciones preventivas implementadas por Senasa. Los animales que podrían haber estado expuestos ya están siendo vacunados, mientras que personal técnico de la institución se encuentra trabajando en la zona brindando atención y seguimiento, en coordinación con los propietarios de las fincas afectadas y los productores de las fincas vecinas.

“Estas medidas buscan proteger la salud del ganado y evitar la propagación de la enfermedad”, señalo Alfredo Sequeira, jefe del departamento Región Huetar Norte.

La rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales de sangre caliente, incluidos los humanos. Provoca descoordinación, dificultad para caminar, salivación, parálisis de las patas que impide levantarse, torsión de cu﻿ello y, por último, la muerte.



Las autoridades explicaron que se presenta en el país con cierta periodicidad y responde a la dinámica del ciclo selvático, por lo que ya existen protocolos establecidos para responder a estos brotes.

“Senasa reafirma su compromiso con la protección de la salud animal y la salud pública, mediante la aplicación oportuna de medidas técnicas para el control y contención de este brote.