Autoridades desmantelan red que distribuía marihuana como productos orgánicos

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó este lunes cuatro allanamientos en locales vinculados con la presunta venta de marihuana bajo la fachada de tiendas de productos orgánicos. Los operativos se efectuaron en Brasil de Mora, dos en Santa Ana y uno en Alajuela.

De acuerdo con Stephen Madden, director de la PCD, la investigación comenzó en 2023 tras detectar que locales identificados como “WeCamp” comercializaban supuestos derivados del cáñamo con permisos del Ministerio de Salud que posteriormente fueron cancelados.

Las pesquisas revelaron que en realidad se vendían capullos de marihuana y otros productos con altas concentraciones de THC, el componente psicoactivo de la planta. Entre los decomisos figuran vaporizadores, aceites y mercancía ingresada al país en paquetes declarados como ropa, pero que contenían dispositivos con THC (ver video adjunto de Telenoticias).

Las autoridades detallaron que los comercios investigados utilizaban redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp para promocionar los productos y captar clientes. En un operativo previo, el Ministerio de Salud corroboró mediante pruebas de laboratorio la presencia de marihuana en artículos decomisados.

Los allanamientos buscan desarticular la estructura que utilizaba estos locales como pantalla para la venta ilegal de drogas en diferentes puntos del país.