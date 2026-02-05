Autoridades atienden múltiples incidentes por fuertes vientos en Guanacaste

Por Guana/Noticias

Los fuertes vientos que afectan a la provincia de Guanacaste han provocado diversos incidentes en varias comunidades, según reportaron las autoridades este miércoles.

En Tercio Pelo de Sámara, una rama cayó sobre un vehículo y su conductor resultó herido.

Mientras tanto, en San Juan de Cañas, un motociclista fue impactado por la caída de un árbol mientras circulaba por la vía.

En el cantón de Nandayure se reportaron daños en los techos de varias viviendas, así como caída de árboles y afectaciones en estructuras de telecomunicaciones.

Además, en Cerro Azul, en la comunidad de El Porvenir de Nandayure, la fuerza del viento derribó una torre que estuvo a punto de impactar una vivienda.

Las autoridades confirmaron que, pese a los daños materiales registrados, no se reportan más personas heridas en los demás incidentes.