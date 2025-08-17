Autopista General Cañas colapsa por inundaciones y escombros tras fuertes aguaceros

La autopista General Cañas se convirtió en un río la tarde de este sábado, luego de que un fuerte aguacero colapsara el sistema de alcantarillado y arrastrara agua, troncos y basura hacia la vía en sentido San José–Alajuela.



Los tres carriles quedaron cubiertos por la inundación, lo que generó una afectación total al tránsito vehicular. Incluso, algunos conductores descendieron de sus autos para remover escombros y poder continuar el viaje (ver video adjunto de Telenoticias).



De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), las precipitaciones fueron puntuales debido a la presencia del polvo del Sahara, y se concentraron principalmente en sectores de Heredia y el occidente del Valle Central.



En Heredia, varias comunidades también resultaron afectadas. En Santa Bárbara y Guararí, el colapso del alcantarillado provocó inundaciones en carreteras, mientras que en Belén, cerca del complejo deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol, una vía debió cerrarse por la acumulación de agua. En Puente Salas de Barva se reportaron cortocircuitos debido a la combinación de lluvias, vientos fuertes y descargas eléctricas.



El IMN advirtió que este domingo se mantendrá la presencia de polvo del Sahara en menor concentración, por lo que se esperan condiciones calurosas en la mañana y lluvias dispersas, pero intensas durante la tarde en el Pacífico, el Valle Central y la zona norte.



Las autoridades piden precaución a los conductores, especialmente en la General Cañas, ya que quedaron escombros sobre la calzada tras la emergencia.

