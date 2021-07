Aunque tienen un lote, vecinos de Brasilito llevan nueve años sin escuela

Nueve años después del terremoto de Sámara, los estudiantes de la Escuela de Brasilito de Santa Cruz todavía siguen sufriendo las consecuencias: esa estructura, que se vio seriamente afectada por el movimiento, no ha podido ser reconstruida, a pesar de que ya cuentan con un lote.



“Tenemos el terreno, 10.200 metros cuadrados para construir, pido ayuda al Presidente, queremos que esta escuela sea una realidad”, explicó José Manuel Fonseca Chavarría, supervisor de la dirección regional de Santa Cruz.

En la actualidad, los estudiantes reciben sus lecciones en el salón comunal y con condiciones no aptas: solo tienen un baño para 215 alumnos.

Ante esta situación, los padres familia se lanzaron a las calles para manifestar su molestia y solicitarle al Ministerio de Educación Pública (MEP) que construya una nueva escuela.

“Ya es demasiado, es una incomodidad que los niños estén recibiendo clases en el salón comunal, no es justo que nuestros niños no tengan una escuela digna.

“‘Mami ya voy para el colegio y nunca conocí una escuela’, me dice mi hija con todo el dolor del alma”, relató Wendy Meneses Duarte, presidenta de la Junta de Educación de la Escuela Brasilito.

Tanto los supervisores de la Dirección Regional de Santa Cruz como la Junta de Educación de la escuela tienen la esperanza de que, muy pronto, los niños y niñas de Brasilito puedan recibir lecciones en un nuevo centro educativo.

“No tenemos condiciones adecuadas, algo digno para los niños, ellos no se pueden concentrar porque hay una gran cantidad de carros que pasan por la calle, no hay seguridad, no tienen un lugar donde jugar, queremos que sea justo”, mencionó Allison Salas, madre de familia.

¿Qué dice el MEP?

Según indicaron en la escuela, a pesar de que tienen el lote desde hace años y han presionado para construir la nueva escuela, en la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) les dicen que no hay presupuesto, pero que lo han estado gestionando.

Teletica.com consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) sobre el caso, aseguraron estar enterados de la situación y que ya están trabajando para que la construcción de la nueva escuela sea posible.

“El miércoles 14 de julio nos reunimos con representantes de la junta, padres de familia, la directora regional, el profesional a cargo del proyecto en la DIEE y representantes de Reserva Conchal. Estos últimos han venido indicando la anuencia a colaborar con la institución.

“En primera instancia, plantearon una donación de planos constructivos, sin embargo, la misma no era completa, dado que el diseño del desfogue y tramitología de este no entraba en la donación y debía gestionarse por parte de la DIEE.

“Ante la falta de personal en la DIEE y el diseño integral que se requiere para el desarrollo de planos constructivos (no podemos desligar contemplar en una distribución arquitectónica y diseño de sistemas complementarios el requerimiento del tratamiento de aguas), la donación no fue aceptada y se procederá a la contratación”, explicó el MEP en un comunicado.

Agregaron que el proyecto será trasladado a la Proveeduría Institucional para iniciar el procedimiento de contratación administrativa del diseño en setiembre de este año.

Este es un proyecto con un costo que supera los 1.500 millones de colones.

