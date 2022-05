Aumento en tipo de cambio ahoga a deudores de créditos en dólares

El aumento en el tipo de cambio del dólar ahoga a las personas que tienen préstamos en esta moneda, especialmente aquellos con ingresos en colones.

En las ventanillas de los bancos el dólar alcanzó los 685 colones.

Comprar dólares es cada vez más caro: desde que inició el año el tipo de cambio aumentó 35 colones.

Al día de ayer, 24 de mayo, se cotizaba en 680 colones con 57 céntimos, según la referencia del Banco Central, pero en las ventanillas de los bancos ya alcanza entre 685 y 686 colones.

Este constante incremento trae grandes dificultades para los deudores en dólares.

En mayo del 2021 la divisa se ubicaba en 624 colones, aumentó 61 colones en los últimos 12 meses.

Por ejemplo, en el caso de una persona con una cuota mensual de 500 dólares, pasó de pagar 312.000 colones a 342.500 colones de un año a otro.

Es decir, por el mismo préstamo ahora necesita sacar 30.500 colones más.

Pero ¿es recomendable cambiar la deuda de dólares a colones?

Si el aumento en el tipo de cambio ya no le permite cumplir con el pago, considere las condiciones que le ofrece el banco o la entidad financiera, la tasa de interés y el plazo a pagar.

“Vamos a seguir viviendo, posiblemente, en lo que resta del año, una presión sobre el tipo de cambio, entonces si ese es nuestro temor, puede ser que la persona diga que ya no aguanta y que mejor se cambia ahora a ₡680 y pase lo que pase me paso a colones y me quedo ahí, pero se debe hacer con la mayor conciencia posible del impacto que tiene en el cálculo de la cuota, porque si no, puede llevarse la sorpresa que sale más caro el caldo que los huevos”, concluyó el economista.