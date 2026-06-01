Aumento de vientos alisios reducirá las lluvias al inicio de la semana

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica una disminución de las lluvias en el Pacífico, la Zona Norte y el Valle Central al inicio de esta semana debido al fortalecimiento de los vientos alisios.



La entidad también prevé una mañana de lunes con temperaturas más cálidas en gran parte del territorio nacional. Las condiciones responderán al ingreso de corrientes de viento más intensas desde el Caribe (ver video adjunto en la portada).



Según el IMN, el aumento de los vientos favorecerá una reducción de la nubosidad y limitará la formación de aguaceros en varias regiones del país.



Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones de los pronósticos meteorológicos durante los próximos días.





