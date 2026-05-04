Aumento de combustibles por guerra aumentaría las tarifas eléctricas

Empresarios advierten que el impacto del fenómeno de El Niño, sumado al encarecimiento de los combustibles por la situación de Medio Oriente, podría provocar un aumento en las tarifas eléctricas en los próximos meses.



La disminución en las lluvias reduciría la producción de energía limpia, lo que obligaría a recurrir a generación térmica para cubrir la demanda.



Esta alternativa es más costosa, ya que depende de combustibles como el diésel, cuyos precios han aumentado por la situación internacional en Medio Oriente, encareciendo aún más la producción eléctrica.



El sector empresarial señala que este escenario podría trasladarse al costo de la electricidad para hogares y empresas, por lo que piden acciones anticipadas para reducir el impacto económico.

