Aumentan los casos de tacha de vehículos: San José es el cantón con más denuncias

Costa Rica registra un aumento sostenido en las denuncias por tacha de vehículos, un delito que continúa afectando a miles de personas y que mantiene una incidencia preocupante en los primeros meses del año.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre 2024 y lo que llevamos de 2026, un total de 8.142 personas han sido víctimas de este tipo de delito.

En 2024 se reportaron 3.137 casos, cifra que aumentó en 2025 a 3.692 denuncias. Para este 2026, ya se contabilizan 1.313 casos, pese a que apenas transcurren los primeros meses del año.

Esto significa que, en promedio, se reportan 10 casos diarios de tacha de vehículos en el país.

Los automóviles son los más afectados, con 4.750 incidentes registrados, seguidos por los vehículos rurales 4x4 con 1.210 casos y las unidades de carga liviana, que suman 728 denuncias.

A nivel geográfico, el cantón central de San José encabeza la lista de zonas con mayor incidencia, seguido por el cantón central de Alajuela y Garabito.

​De acuerdo con el OIJ, la mayoría de estos delitos ocurre después de las 3:00 p. m., especialmente durante las horas de la noche, cuando los delincuentes aprovechan descuidos de los propietarios en parqueos, calles y espacios públicos para romper vidrios y sustraer pertenencias.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población no dejar objetos de valor a la vista, estacionar en lugares vigilados, asegurarse de que puertas y ventanas queden completamente cerradas y mantenerse atentos a cualquier comportamiento sospechoso.

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