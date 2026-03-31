Auditoría: Hospital omitió razonabilidad de precios al contratar empresa de extraditable

El Hospital de Golfito omitió el estudio de razonabilidad de precios, normado en la Ley de Contratación Administrativa, al efectuar una millonaria contratación a la empresa Laurel del Sur S.A., propiedad del extraditable Carlos Solórzano Campos.

Así se desprende de un informe de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al que tuvo acceso Telenoticias. Ahí se detalla que la empresa ganó ₡118 millones en el 2014, sin que el centro médico hiciera de previo el correspondiente estudio de razonabilidad para contrataciones como esas.

"La carencia de estudios técnicos que respalden la razonabilidad de precios contratados en las compras, podría ocasionar que la Administración pague precios excesivos o ruinosos por los bienes y servicios adquiridos, aspecto que iría en detrimento del uso eficaz y eficiente de los recursos económicos de la institución", alertó el departamento.

El órgano auditor recordó que este incumplimiento va contra la normativa que establece que en todo proceso de compra de bienes y servicios, deberá determinar la razonabilidad del precio de la oferta que se propone adjudicar.

¿Por qué no se hizo el estudio?

La Auditoría consultó sobre la omisión del estudio con las entonces encargadas de la gestión de Bienes y Servicios; y Administración Financiera, María Atencio y Mayela Arauz, respectivamente.

Ambas aseguraron en entrevista con los auditores que los estudios de ley "no se realizaron, debido a que se consideraba que los cuadros comparativos de las ofertas elaborados en el análisis administrativo eran el estudio de razonabilidad de precios que la norma solicitaba".

Contratación a Laurel del Sur .

​Sin registros

Telenoticias dio a conocer un informe de la Auditoría que evidenció irregularidades en las facturas pagadas por la CCSS a la empresa de Solórzano un año después de esas contrataciones.

La entidad encontró que la empresa de servicio ambulancia cobró traslados que la Auditoría no pudo comprobar. De acuerdo con el informe, se reportaron viajes de pacientes a hospitales en San José; sin embargo, cuando las autoridades revisaron los registros clínicos, estos no presentaban egresos hospitalarios.

Requerido

Carlos Solórzano Campos, quien aparece como responsable de la empresa ante la CCSS, fue detenido el pasado 26 de marzo en el cantón de Corredores, en la zona sur.

El empresario que es conocido policialmente como Chanchita o Wakanda, es requerido por Estados Unidos por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

Solórzano se convirtió en el décimo octavo costarricense en ser sometido al proceso de extradición. Actualmente, descuenta detención provisional.