Auditoría evidenció desaparición de fentanilo en salas de operaciones

Ampollas de fentanilo desaparecieron de las propias salas de cirugía de los hospitales del Seguro Social.

La Auditoría evidenció 14 casos, ocurridos en 2021, en los que funcionarios llevaban a cirugía el estupefaciente sin receta médica.

De acuerdo con las autoridades institucionales, los trabajadores reportaban 10 ampollas, solo utilizaban una y las demás desaparecían.

"No existen registros de devolución del medicamento en el expediente de salud, que sustente la no utilización del medicamento restante o en otros usuarios, se lee en el oficio en poder de este medio.

Esto se evidenció en una inspección efectuada en 2021, que fue citada en un reciente informe de la Auditoría, este 2026.

Ahí se lee que se encontraron dosis de esta sustancia recetada con fines clínicos en maletines personales de los trabajadores.

El informe reconoce que la institución ha aplicado acciones de control y prevención ante casos como estos. Entre ellos, destacan guías de monitoreo; capacitaciones y socialización de normativa, gestión de stocks y devoluciones, supervisión y control en servicios clínicos.



