Audiencia clave en caso "Aldesa" iniciará la próxima semana en horario vespertino

La presunta estafa mediáticamente conocida como "Aldesa" irá a audiencia preliminar a partir del próximo lunes.

El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José programó la importante vista para los cuatro meses siguientes en jornada vespertina, según lo dio a conocer la Corte Suprema de Justicia.

Durante esta cita está previsto que las partes conozcan, en privado, la acusación formulada por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual, querellas (acusaciones privadas) y acciones civiles resarcitorias (reclamos económicos por daños) para luego determinar si el caso avanza a la etapa de juicio.

El señalamiento va del 3 de agosto al 30 de noviembre, en horario de 5 p. m. a 11 p. m.

La oficina de prensa del Poder Judicial precisó que la jornada en la que se celebrará la audiencia responde a una solicitud de varios de los defensores que intervienen en el expediente 19-000157-1220-PE.

Según informó el Ministerio Público el 29 de noviembre de 2023, la pieza acusatoria se presentó contra 23 personas por los presuntos de estafa y violación a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR).