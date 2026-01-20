Atropello mortal colapsa Ruta 27 a la altura del peaje de Escazú

Un atropello mortal registrado la mañana de este martes en la Ruta 27, específicamente en las inmediaciones del peaje de Escazú, mantiene severas complicaciones viales en ambos sentidos de la carretera.​

De acuerdo con información preliminar, una persona fue atropellada mientras cruzaba la vía por un sitio no habilitado para peatones. Por razones que aún no han sido confirmadas, la víctima fue declarada fallecida en el lugar (ver video adjunto de Telenoticias).



Producto del incidente, las autoridades cerraron dos carriles en el sentido que se dirige hacia San José, así como otros dos carriles en el sentido contrario, de San José hacia Caldera y Alajuela, incluyendo carriles destinados al sistema QuickPass. En total, cuatro carriles permanecen inhabilitados.



La congestión vehicular es considerable y se extiende, según se observa en el sitio, hasta sectores cercanos a centros comerciales como Avenida Escazú y Multiplaza, afectando a conductores que se desplazan hacia sus lugares de trabajo durante la hora pico.



Personal judicial y policial se mantiene en el lugar realizando el levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del atropello, labores que podrían prolongarse durante varias horas.



Las autoridades hacen un llamado a los conductores a extremar la precaución, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a la información oficial mientras se normaliza la circulación en esta importante vía.

