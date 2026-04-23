Atraso en hospital geriátrico deteriora atención, alerta directora de Junta de Salud

La atención médica de las personas adultas mayores en Costa Rica enfrenta un panorama crítico debido al deterioro de los servicios y al atraso en la construcción del nuevo hospital geriátrico, según advirtió la presidenta de la Junta de Salud del centro médico, Alicia Avendaño, ante diputados.



Durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, Avendaño señaló que la calidad de la atención ha venido en descenso y que la situación podría empeorar significativamente si se mantiene el cronograma actual del proyecto hospitalario, reprogramado hasta el año 2038.



La jerarca cuestionó la decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de postergar la obra, al considerar que pone en riesgo la capacidad de respuesta del sistema de salud ante el acelerado envejecimiento de la población.

En la misma línea, diputados coincidieron en la necesidad de acelerar el proyecto y garantizar infraestructura adecuada para atender la creciente demanda de servicios especializados para adultos mayores.



Por su parte, autoridades de la CCSS han defendido el aplazamiento del proyecto y expuesto justificaciones técnicas; sin embargo, estas explicaciones han sido ampliamente cuestionadas por distintos sectores, tanto políticos como vinculados al ámbito de la salud.



El debate sobre el futuro del hospital geriátrico se da en un contexto de creciente presión sobre el sistema sanitario, impulsada por el cambio demográfico y la mayor demanda de atención especializada.





