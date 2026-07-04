¡Atento! Fin de semana estará más lluvioso ante ingreso de la onda tropical #20

El ingreso de la onda tropical número 20 provocará un fin de semana marcado por fuertes lluvias en gran parte del territorio nacional. Este panorama se ha mantenido durante las tardes de los últimos días, con aguaceros constantes que se extenderán al sábado y domingo.

Imágenes enviadas por funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias muestran afectaciones en sectores de Limón y el cantón de Sarapiquí, donde los equipos de rescate se mantienen atentos para evitar tragedias. Ante esta situación, las autoridades declararon alerta verde en todo el país.

Las condiciones extremas también se reflejaron en episodios como el que vivió la montañista Ligia Madrigal, quien se vio sorprendida por una fuerte lluvia de granizo.

Los expertos recomiendan a la población evitar permanecer cerca de ríos, quebradas o zonas propensas a inundaciones, así como no ingresar al mar ni permanecer en espacios abiertos durante los aguaceros más intensos.