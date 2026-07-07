Atención, viajeros: CCSS aplica vacunas de refuerzo contra sarampión

Las áreas de salud del Seguro Social se encuentran colocando dosis de refuerzo contra el sarampión en personas que viajen al exterior.

La doctora Evelyn Solano, jefa de Enfermería de la clínica Clorito Picado de Tibás, explicó que la vacunación es voluntaria e indicada para viajeros de 20 a 39 años a países con brotes activos.

Costa Rica reporta cinco casos de sarampión, y la intención de las autoridades médicas es evitar que los diagnósticos sigan subiendo por contagio de ticos en naciones con brotes, como México, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, entre otros.

Las vacunas se aplican en todos los establecimientos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).



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