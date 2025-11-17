Atención, vecinos de Santa Ana, Alajuelita y Desamparados: AyA anuncia corte de agua

Este martes 18 de noviembre, los vecinos de Escazú, Santa Ana, Alajuelita y el sur de Desamparados no tendrán agua durante buena parte del día.



Así lo anunció el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que programó para mañana el paro anual de mantenimiento del sistema Puente Mulas, a partir de las 7 a. m.

“Desde ese momento y hasta por 16 horas, diferentes comunidades no tendrán servicio. Estas labores son parte del mantenimiento preventivo que se realiza cada año, con el objetivo de garantizar su buen funcionamiento, mejorar la eficiencia energética y reducir el riesgo de fallas futuras.



“Como parte del procedimiento técnico, será necesario suspender temporalmente el servicio de agua potable en las zonas abastecidas por el sistema, lo que podría generar afectaciones de entre 12 y 16 horas en comunidades de Escazú, Santa Ana, Alajuelita y el sur de Desamparados", explicó AyA.

La institución dispondrá de camiones cisterna para abastecer a los sectores afectados.



“Agradecemos la comprensión de las personas usuarias y les recordamos mantenerse informados por medio de los canales oficiales del AyA”, finalizó la entidad.