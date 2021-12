¡Atención patronos! Este lunes es el último día para pagar aguinaldos

A partir de este 21 de diciembre, los trabajadores que no han recibido el aguinaldo pueden presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

Giovanny Díaz, vocero de esa cartera, aclara que hasta este lunes a media noche, inclusive, los patronos pueden hacer el depósito correspondiente. Los canales para reportar incumplimientos se habilitarán a primera hora del martes.

"Debido a la pandemia, hay varios canales virtuales. En la página web www.mtss.go.cr va a haber un formulario disponible a partir de la medianoche de hoy para que se presente la denuncia. También estará disponible en la aplicación Trabajo CR en las distintas plataformas de Android, Huawei y Apple Store", explicó Díaz.

Asimismo, en el canal de Facebook "Trabajo CR" y en el chat institucional podrá encontrar dicho formulario para denunciar.

Si prefiere hacer el reclamo de forma presencial, tome en cuenta que durante el 21 y 22 de diciembre estarán abiertas las oficinas del Ministerio de Trabajo; también atenderán el 23 y 24 de diciembre y del 27 al 30 de diciembre en las oficinas de San José, Limón, Liberia, Pérez Zeledón, San Carlos, Alajuela, Cartago, Puntarenas y Heredia.

"Mientras que el Gobierno tiene cerradas otras instituciones, nosotros sí estaremos atendiendo", manifestó el vocero.

Denuncia es necesaria

Si usted no presenta la denuncia formal, no hay manera de que las autoridades puedan intervenir.

"Es fundamental que las personas presenten la denuncia, porque nosotros como Ministerio de Trabajo no tenemos manera de identificar cuando a un trabajador no se le ha pagado el aguinaldo. Si no presenta la denuncia, nosotros no podremos hacer ninguna acción para que se resuelva ese asunto. Entonces, es vital que se den las denuncias para proceder con la detención inmediata", finalizó el vocero.