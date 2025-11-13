¡Atención! Hacienda anuncia cuándo depositará aguinaldos de empleados públicos y pensionados

El Ministerio de Hacienda anunció, este jueves, que el próximo 5 de diciembre realizará el depósito de ₡249.836 millones para el pago de aguinaldos de empleados públicos y pensionados con cargo al presupuesto nacional.



Se trata de 171.393 personas entre funcionarios de ministerios, órganos desconcentrados, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, Defensoría de los Habitantes, Tribunal Supremo de Elecciones y Contraloría General de la República.



Además, hay 61.249 pensionados con cargo al presupuesto.



“Este año, el monto a depositar presenta un incremento de ₡7.226 millones (2.89%) respecto al año anterior, debido a los aumentos salariales anuales y la migración de funcionarios al esquema de salario global”, precisó Hacienda.



Para el cálculo del aguinaldo, se toman en cuenta los salarios y pensiones recibidos entre el 1.º de noviembre de 2024 y el 31 de octubre de 2025. El monto equivale a un doceavo del total de salarios ordinarios y extraordinarios devengados durante ese periodo.



Hacienda recordó que el aguinaldo no está sujeto a ningún tipo de retención, con excepción de las pensiones alimentarias, las cuales serán depositadas el lunes 8 de diciembre.