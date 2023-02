Atención de incendio en precario se complicó por "caos con vecinos" y falta de hidrantes

"Los primeros bomberos buscan que no haya personas atrapadas y hacen labores de rescate. Los que vienen detrás de ellos empiezan a trabajar el tema de la extinción y eso no significa tirarle agua al foco del fuego, sino rodearlo para que no queme más viviendas. Eso es lo complicado, por los vecinos, porque quieren que tiremos agua al foco del incendio", añadió el jerarca.