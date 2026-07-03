¡Atención! Cuarto equipo levanta la mano para estar en repechaje y suplir a Liberia

No solo Jicaral, Escorpiones y Guadalupe FC levantan la mano para ocupar un espacio en un eventual repechaje para suplir la posible baja de Liberia en Primera División. Ahora también FC Moravia, del proyecto Fútbol Consultants.

El Municipal Liberia fue el único club de Primera División que no recibió el aval del Comité de Licencias debido a que el club liberiano "presentó graves faltas e inconsistencias en su información legal"; sin embargo, aún tiene hasta el 6 de julio para presentar apelaciones.

Teletica.com conversó con Andrey Rosales, Director de Operaciones Fútbol Consultans, así como lo hizo este medio con Roy Barrantes, presidente de Jicaral, Juan España, jerarca de Escorpiones, y Robert Garbanzo, director deportivo de Guadalupe FC.

—¿Cuál es el interés de Moravia FC para levantar la mano de estar en un eventual repechaje?

De parte de FC Moravia, creemos que tenemos nuestra posición, que a nivel de mérito deportivo nos lo hemos ganado en la cancha. Queremos ser tomados en cuenta entre los posibles candidatos, sea un posible repechaje, triangular, cuadrangular, lo que la Federación o Unafut o Liga de Ascenso se considere. Si mal no recuerdo, en la temporada anterior, que lastimosamente se descendieron o perdieron la licencia Guanacasteca y Santos, no realizaron ningún repechaje, ningún elemento para ver quién ascendía y completar la cantidad de doce equipos.

Y en esta oportunidad, lastimosamente, como sucedió con Liberia, sí están por realizar algo en ese caso. Entonces, pues queremos levantar la mano. FC Moravia es un equipo que tiene una base muy sólida en liga menor.



A nivel del primer equipo, en Segunda División hemos sido constantes, clasificando más de ocho veces seguidas a la siguiente fase. Fuimos campeones de Clausura 2025, subcampeones nacionales, perdiendo la final contra Guadalupe.



En los últimos dos años, Guadalupe ascendió de una manera directa. En esta oportunidad, Inter San Carlos quedó campeón a nivel nacional y por eso se ganó su derecho en Primera División, pero con respecto a los demás equipos, consideramos que no han hecho nada a nivel deportivo, no han obtenido ningún título, en su historia no han ganado ningún título. En los últimos tres años no han quedado campeones tampoco y nosotros sí. Y estamos conscientes de que tenemos nuestro derecho y queremos ser escuchados también. Y vamos a hacer de manera oficial también nuestra postura ante las autoridades correspondientes.



—¿Ustedes van a mandar un comunicado, una nota a las autoridades del fútbol, a Unafut, Liga de Ascenso y Federación?



Sí, es lo que corresponde de parte de FC Moravia van a enviar de manera oficial nuestra posición. Una cosa es lo que se habla en los pasillos o en las redes sociales. Hoy en día es lo que se comunica a través de estas plataformas.



Pero queremos de manera oficial enviar un documento para que ser tomados en cuenta.

—¿Ustedes quieren ser tomados en cuenta por mérito deportivo, por haber sido campeones también de un torneo de Liga Ascenso en el 2025?

Sí, correcto. Es nuestra posición, queremos ser tomados en cuenta. Fuimos, además de lo que fue Guadalupe en su momento, Inter San Carlos, que quedaron campeones. Somos el único equipo después de ellos que hemos sido campeones en la temporada 24-25 y 25-26, entonces queremos levantar la mano con respecto a eso.

—¿Ha tenido algún comunicado, alguna comunicación oficial con personeros de la Federación o Liga Ascenso para proponerlo antes de enviar los documentos oficiales?

Sí, correcto. Se han tenido conversaciones en este caso con Osael Mabroto, presidente de la Federación, sobre el tema y esperamos que todo transcurra de una manera transparente.



También queremos que eso sea de una manera transparente. Lastimosamente no existe ninguna normativa, algún procedimiento específico para atender ese tipo de situaciones, tanto desde la temporada anterior con el caso nuevamente de Guanacasteca y Santos y ahora con lo que está sucediendo en Liberia. Ya se conversaron y ahora lo que corresponde es enviarlo de manera formal.



—¿Siente que la normativa o la reglamentación del fútbol costarricense muchas veces no está bien sellada, hay muchos vacíos legales que permiten una nebulosa entre cuáles equipos pueden participar en un eventual repechaje o en aspectos así como el que se están dando ahorita?



Sí, consideramos que evidentemente, no es ningún secreto que en los diferentes reglamentos desde la Federación, Unafut, Liga de Ascenso, inclusive Linafa existen vacíos en diferentes reglamentos. En esta oportunidad, pues, quién me iba a contemplar que dos equipos en la temporada anterior más este ahora en esta temporada iban a tener problemas administrativos con relación a temas financieros, procedencias de dineros, etcétera. Pero sí, creemos que debe haber un ajuste en reglamentación con los especialistas en las diferentes materias y los entes que se sientan, que tomen medidas correspondientes porque no queremos que el fútbol costarricense siga en esa situación.

Nuevamente, lo correcto es que se ganen los puntos en cancha. Nuestra posición es que a nivel de Fútbol Consultants Moravia creemos que se deben de mejorar los reglamentos y tener más transparencia en los procesos.