¡Atención, conductores! Se reabre paso por Ruta 32

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó la mañana de este jueves que ya se reabrió el paso por la ruta 32, Zurquí.



La apertura se dio a partir de las 9:55 a.m.



Esta importante vía que une el Valle Central con la provincia de Limón, fue cerrada durante la madrugada de este jueves luego de que un deslizamiento de barro, ramas y rocas cayera en el sector del Parque Nacional Braulio Carrillo.



Las autoridades le piden a los conductores precaución en carretera por las lluvias que se puedan presentar en las próximas horas.



