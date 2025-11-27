Nacional
¡Atención, conductores! Se reabre paso por Ruta 32
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó la mañana de este jueves que ya se reabrió el paso por la ruta 32, Zurquí.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó la mañana de este jueves que ya se reabrió el paso por la ruta 32, Zurquí.
La apertura se dio a partir de las 9:55 a.m.
Esta importante vía que une el Valle Central con la provincia de Limón, fue cerrada durante la madrugada de este jueves luego de que un deslizamiento de barro, ramas y rocas cayera en el sector del Parque Nacional Braulio Carrillo.
Las autoridades le piden a los conductores precaución en carretera por las lluvias que se puedan presentar en las próximas horas.