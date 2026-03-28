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Atención conductores: Se aplaza aumento en combustibles

Precios de Diésel y gasolina Regular aumentarán hasta después de Semana Santa.

Por Yessenia Alvarado 28 de marzo de 2026, 11:50 AM

Si va a salir en estos días de Semana Santa hay buenas noticias: el ajuste en los precios de los combustibles no entrará a regir durante la Semana Mayor

Esto debido a trámites pendientes entre Aresep y el diario oficial La Gaceta, el golpe al bolsillo se pospondrá unos días más.

¿Cuándo cambian los precios?
Carolina Mora, vocera de ARESEP, confirmó que el trámite se retomará el lunes 6 de abril. Se estima que las nuevas tarifas se apliquen  cerca del 15 de abril.

Asegúrese de que no le cobren de más en la estación de servicio, aquí tiene el detalle de:

Precios actuales (Vigentes hoy y toda Semana Santa)


CombustiblePrecio por Litro / Unidad
Súper₡633
Regular₡607
Diésel₡530
Gas GLP (25 lbs)₡6.753
Lo que vendrá días después del receso de la Semana Mayor...

Diésel: Sube ₡35 (Pasará a ₡565)

Regular: Sube ₡21 (Pasará a ₡628)

Gas LP: Sube ₡81 (Pasará a ₡6.834)

Súper: Baja ₡1 (Pasará a ₡632)


Estos  ajustes son provocados  por el conflicto en Medio Oriente y el alza internacional del petróleo (que ya subió un 45%).

 Aunque el aumento se atrasó gracias a las compras a largo plazo de RECOPE, lo ideal es mantener hábitos de ahorro, ya que el mercado internacional sigue muy volátil.

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