Atención conductores: Se aplaza aumento en combustibles

Si va a salir en estos días de Semana Santa hay buenas noticias: el ajuste en los precios de los combustibles no entrará a regir durante la Semana Mayor.

Esto debido a trámites pendientes entre Aresep y el diario oficial La Gaceta, el golpe al bolsillo se pospondrá unos días más.

¿Cuándo cambian los precios?

Carolina Mora, vocera de ARESEP, confirmó que el trámite se retomará el lunes 6 de abril. Se estima que las nuevas tarifas se apliquen cerca del 15 de abril.

Asegúrese de que no le cobren de más en la estación de servicio, aquí tiene el detalle de:



Precios actuales (Vigentes hoy y toda Semana Santa)





Combustible Precio por Litro / Unidad Súper ₡633 Regular ₡607 Diésel ₡530 Gas GLP (25 lbs) ₡6.753



Lo que vendrá días después del receso de la Semana Mayor...

Diésel: Sube ₡35 (Pasará a ₡565)

Regular: Sube ₡21 (Pasará a ₡628)

Gas LP: Sube ₡81 (Pasará a ₡6.834)

Súper: Baja ₡1 (Pasará a ₡632)



Estos ajustes son provocados por el conflicto en Medio Oriente y el alza internacional del petróleo (que ya subió un 45%).

Aunque el aumento se atrasó gracias a las compras a largo plazo de RECOPE, lo ideal es mantener hábitos de ahorro, ya que el mercado internacional sigue muy volátil.