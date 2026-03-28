Atención conductores: Se aplaza aumento en combustibles
Precios de Diésel y gasolina Regular aumentarán hasta después de Semana Santa.
Si va a salir en estos días de Semana Santa hay buenas noticias: el ajuste en los precios de los combustibles no entrará a regir durante la Semana Mayor.
Esto debido a trámites pendientes entre Aresep y el diario oficial La Gaceta, el golpe al bolsillo se pospondrá unos días más.
Asegúrese de que no le cobren de más en la estación de servicio, aquí tiene el detalle de:
Precios actuales (Vigentes hoy y toda Semana Santa)
|Combustible
|Precio por Litro / Unidad
|Súper
|₡633
|Regular
|₡607
|Diésel
|₡530
|Gas GLP (25 lbs)
|₡6.753
Diésel: Sube ₡35 (Pasará a ₡565)
Regular: Sube ₡21 (Pasará a ₡628)
Gas LP: Sube ₡81 (Pasará a ₡6.834)
Súper: Baja ₡1 (Pasará a ₡632)
Estos ajustes son provocados por el conflicto en Medio Oriente y el alza internacional del petróleo (que ya subió un 45%).
Aunque el aumento se atrasó gracias a las compras a largo plazo de RECOPE, lo ideal es mantener hábitos de ahorro, ya que el mercado internacional sigue muy volátil.