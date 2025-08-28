¡Atención, conductores! Ruta 32 reabre tras cierre de menos de 12 horas

La Ruta 32, que conecta San José con Limón, fue reabierta este jueves luego de permanecer cerrada por menos de 12 horas debido a la caída de un árbol y materiales menores sobre la vía.



El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó que desde las 5:00 a.m. se realizaron inspecciones y labores de limpieza, lo que permitió restablecer el paso. Sin embargo, las autoridades solicitaron a los conductores extremar la prudencia, ya que cuadrillas continúan trabajando en el sector.





Esta carretera, considerada una de las más importantes del país por ser el enlace directo entre la capital y el Caribe costarricense, suele verse afectada con frecuencia por derrumbes, deslizamientos y caídas de árboles, especialmente en temporada de lluvias.

Los cierres, tanto parciales como totales, se han convertido en una constante que impacta al transporte de carga y al flujo turístico hacia Limón.

El MOPT recordó que la Ruta 32 atraviesa una zona de alta vulnerabilidad, por lo que los cierres preventivos y emergentes seguirán siendo parte de las medidas necesarias para resguardar la seguridad de quienes transitan por ella.







