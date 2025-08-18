¡Atención, conductores! Ruta 32 nuevamente cerrada

La Ruta Nacional 32, que conecta San José con Limón, volvió a cerrar este domingo 17 de agosto, apenas 12 horas después de haber sido reabierta tras cierre por derrumbes. La información fue confirmada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Las autoridades destacaron que la saturación de los suelos en la zona sigue siendo un riesgo, por lo que se mantendrá un monitoreo constante y se aplicarán cierres preventivos de ser necesario.

​“A partir de este momento se procede con el cierre preventivo de la RN 32.

Mañana a primera hora se realizará la inspección respectiva para determinar la condición de la vía y que esta sea segura para transitar”, indicó el MOPT a través de sus redes sociales.





Se recomienda a los conductores utilizar la Ruta 10 por Turrialba y el trayecto Bajos de Chilamate–Vuelta de Kopper para todo tipo de vehículo. La vía por Vara Blanca permanece habilitada solo para automóviles livianos.

La Ruta 32 enfrenta cierres recurrentes en esta época del año debido a las intensas lluvias y la caída de material en las laderas. Las autoridades llaman a extremar precauciones, planificar los viajes con antelación y mantenerse atentos a posibles cierres preventivos.