¡Atención conductores! Puente de Tárcoles ya tiene fecha de reapertura

El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, anunció que el puente sobre el río Tárcoles volverá a habilitarse en sus dos carriles este sábado 7 de marzo de 2026, a partir de las 7 a. m.

El funcionario explicó que la estructura estaba incluida en el programa PROERI, de obras en riesgo inminente, debido a su deterioro y falta de mantenimiento, lo que generaba peligro de colapso.

"Hoy hemos venido aquí, al puente sobre el río Tárcoles, a realizar una inspección y verificar el avance de las obras. Como ustedes saben, este era un puente incluido en el programa PROERI, de obras en riesgo inminente, y la intervención no podía retrasarse. Era un puente que en cualquier momento podía colapsar debido a su mal estado y a la falta de mantenimiento", dijo Zeledón.

Tras varias semanas de trabajos intensivos, con jornadas dobles y labores diurnas y nocturnas, el MOPT concluyó que la estructura puede reabrirse al tránsito normal.

"Este sábado a las 7 de la mañana se puede volver a abrir el puente en sus dos carriles. Es decir, este paso regulado que ha estado afectando a los vecinos de Jacó por esta semana, a partir del sábado a las 7, no va a volver a suceder", agregó el ministro.

No obstante, las obras continuarán durante los próximos dos meses, con intervenciones en la parte superior e inferior del puente. Durante ese tiempo se realizarán cierres parciales y pasos regulados, aunque el tránsito completo quedará habilitado desde este fin de semana.

Su reapertura es un gran alivio para los choferes, quienes aseguran que se han visto en presas de hasta dos horas por las reparaciones.