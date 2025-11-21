¡Atención, conductores! MOPT reabre paso por Ruta 32 tras caída de material

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó la mañana de este viernes la reapertura del paso por la Ruta 32, Zurquí, luego de varias horas de cierre preventivo.



Según las autoridades, el cierre se dio alrededor de las 5 a.m. debido a la caída de material en la zona. Tras las labores de remoción, se habilitó nuevamente el tránsito a las 10 a.m.

“Tras la remoción del material caído, se procede a la apertura del paso por la Ruta 32 y se mantiene el monitoreo constante en la zona”, indicó el MOPT.

La institución agregó que, a pesar de la reapertura, existe una importante congestión vehicular acumulada desde las primeras horas de la mañana, en esta importante vía que une el Valle Central con Limón.

“Se debe comprender que si bien se abre a las 10 a.m., hay una cola importante, por lo que no necesariamente quienes están en la fila podrán empezar a movilizarse de inmediato, paciencia”, señaló la institución.



