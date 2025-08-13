¡Atención, conductores! MOPT cierra Ruta 32 por derrumbe

La Ruta 32 permanece cerrada la mañana de este miércoles debido a un nuevo derrumbe a la altura del kilómetro 28, justo después del túnel Zurquí.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) confirmó la información a través de su página oficial en Facebook, donde detalló que la caída de material mantiene la vía totalmente obstruida.





Como rutas alternas, las autoridades sugieren transitar por Turrialba, Vara Blanca —solo para vehículos livianos— y Vuelta de Kooper.

Este cierre se suma a una serie de incidentes que han afectado la carretera en los últimos días. La semana pasada, la vía registró un derrame de combustible en varios puntos (kilómetros 21, 22, 24 y 34), que provocó colisiones y dejó vehículos en la cuneta.

Uno de los accidentes involucró un camión cisterna y un tráiler, lo que obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo de limpieza y seguridad.



En esta época del año, debido a las condiciones climáticas, es común que la Ruta 32 enfrente cierres y reaperturas constantes por derrumbes, caída de material y otros incidentes.

Las autoridades reiteran el llamado a extremar precauciones y planificar los viajes utilizando rutas alternas.



