¡Atención, conductores! Largas presas en General Cañas por choque múltiple

Un choque múltiple en la autopista General Cañas mantiene este viernes por la mañana largas presas en ambos sentidos de la vía, tras un accidente que involucró al menos ocho vehículos, incluidos dos tráileres y unidades que transportaban pesticidas, informaron las autoridades de tránsito y cuerpos de emergencia.

El incidente, que se produjo en un punto crítico de la ruta entre San José y Alajuela, dejó cinco personas heridas (ver video adjunto en la portada).

Según Cruz Roja Costarricense, cuatro fueron valoradas en condición leve y una en condición crítica, quien fue trasladada de inmediato a un centro médico. Las otras cuatro también fueron remitidas al hospital tras valoración en el lugar.

El choque provocó daños materiales considerables y obligó al cierre total del paso vehicular por varias horas. La carga vehicular se extendió por hasta dos kilómetros en ambos sentidos, afectando la movilidad de miles de conductores durante las horas pico de tránsito.

Conductores varados en la zona señalaron la ausencia de señalización previa al incidente y describieron frenazos abruptos antes de la colisión. “No había conos ni luces; no vi nada”, relató un conductor afectado por el congestionamiento.





Las autoridades reportan que, en lo que va de 2026, 109 personas han quedado en condición crítica por accidentes de tránsito y 24 han perdido la vida. El exceso de velocidad y las maniobras imprudentes figuran entre las causas más frecuentes de estos siniestros.

Ante la situación en la General Cañas, la Policía de Tránsito y los cuerpos de emergencia hacen un llamado enfático a manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y planificar rutas alternas cuando sea posible, dado que las presas podrían persistir mientras se normaliza la circulación.