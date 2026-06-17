Atención conductores: estos son los cambios que viales que aplicarán en Tibás

Los conductores que transitan por el centro de Tibás deberán adaptarse a una nueva dinámica vial, como parte de un plan impulsado por la municipalidad para reducir el congestionamiento en la zona.

A partir del 29 de junio, todas las calles y avenidas del sector conocido como “los cuadrantes”, en el distrito de San Juan tendrán un solo sentido de circulación (ver video adjunto en la portada).

Entre las modificaciones destaca que la calle que conduce hacia el cementerio tendrá circulación únicamente hacia el oeste, es decir, en dirección al camposanto. Por su parte, la vía que conecta hacia Moravia funcionará solo en sentido este, en dirección a McDonald’s.

Otro ajuste importante se implementará en el tramo entre la Pupusería Mayra y la Soda Tikal, donde la circulación será exclusivamente hacia el norte.

Este esquema se repetirá en el resto de calles del casco central, de manera que todas pasen a operar en un solo sentido, con el fin de mejorar la organización del tránsito.

Según autoridades municipales, el objetivo es agilizar la movilidad, reducir presas y mejorar la seguridad vial en una zona con alta afluencia de vehículos.

Aunque la implementación oficial será a finales de junio, los trabajos ya iniciaron con el borrado de la demarcación actual y la preparación de la nueva señalización vial.

Las autoridades piden a los conductores mantenerse atentos a los cambios y respetar la señalización para evitar inconvenientes durante la transición.