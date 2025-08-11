¡Atención, conductores! Derrame de combustible provoca choques y presas en Ruta 32

La Ruta 32 presenta serias afectaciones este lunes debido a un derrame de combustible que involucra varios tramos de la vía. El hecho, que se registra en los kilómetros 21, 22, 24 y 34, ha provocado colisiones, así como vehículos que han terminado en la cuneta.



De acuerdo con la información recabada por la sala de redacción, uno de los incidentes involucra a un camión cisterna y un tráiler. Las imágenes y videos captados en el lugar muestran la presencia de combustible en el asfalto y varios automotores detenidos (ver video adjunto de Telenoticias).



Aunque las condiciones climáticas no son adversas, la visibilidad es reducida debido a la poca luz a esa hora de la mañana. Los puntos con mayores complicaciones se encuentran entre el kilómetro 20 y el kilómetro 24, donde la presencia del material derramado ha dificultado el tránsito.



Las autoridades y cuerpos de emergencia recomiendan a los conductores que circulan por esta importante carretera extremar las medidas de precaución o, de ser posible, utilizar rutas alternas.





