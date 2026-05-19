¡Atención, amantes del cielo! La Luna y Júpiter vuelven a encontrarse

Los amantes de la astronomía tendrán este miércoles una cita especial en el cielo nocturno: la Luna y Júpiter volverán a encontrarse en un fenómeno que podrá observarse a simple vista desde las 6:00 p.m. y se extenderá por aproximadamente tres horas y media.

Aunque parecerá que ambos cuerpos celestes están muy cerca, en realidad se trata de un efecto visual producto de su alineación en el firmamento. El evento promete captar la atención de quienes disfrutan de los espectáculos astronómicos, y será aún más atractivo para quienes cuenten con telescopios o binoculares, ya que podrán apreciar detalles adicionales del planeta gigante y de la superficie lunar.

Para una mejor observación, los especialistas recomiendan ubicarse en lugares con poca contaminación lumínica y tener en cuenta las condiciones de nubosidad que puedan afectar la visibilidad.

Este acercamiento se suma a la lista de fenómenos astronómicos que cada año despiertan el interés del público y refuerzan la conexión con el cielo nocturno.