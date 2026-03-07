¡Atención, amantes de la astronomía! Venus y Saturno se dejarán ver este fin de semana

Este sábado y domingo, los amantes de la astronomía podrán disfrutar de un espectáculo especial: Venus y Saturno se observarán muy cerca en el cielo nocturno.

Tras la puesta del sol, ambos planetas estarán visibles hacia el oeste, siempre que las condiciones climáticas permitan un cielo despejado. Para ubicarlos, basta con guiarse por Venus, el más brillante; el astro que aparezca a su lado será Saturno.

A simple vista parecerán estar juntos, aunque en realidad se encuentran a millones de kilómetros de distancia.

Este fenómeno se suma al eclipse lunar que pudo observarse en Costa Rica la madrugada del martes anterior, considerado el evento astronómico más importante del mes y del año para el país.