¡Atención amantes de la astronomía! Tienen cita para ver gran espectáculo

Si usted es amante de la astronomía, tiene una cita imperdible la madrugada de este viernes: se trata de la conjunción visual entre la Luna, el planeta Venus y la estrella Régulo, un espectáculo celeste que podrá observarse desde Costa Rica y otras regiones del hemisferio.

Aunque estos cuerpos celestes se encuentran separados por millones de kilómetros, su proximidad visual desde la Tierra dará la impresión de que están alineados en el cielo. El fenómeno será visible cerca de las 4:30 a. m., siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

¿Cómo y dónde observarlo?

Para disfrutar mejor del evento, se recomienda mirar hacia el este, desde un lugar con poca contaminación lumínica. Aunque podrá verse a simple vista, el uso de binóculos permitirá apreciar con mayor detalle la belleza de esta conjunción.

Según expertos, la Luna será la gran protagonista, destacándose por su brillo y posición en el cielo. Este tipo de alineamientos no representan un evento astronómico raro, pero sí ofrecen una oportunidad única para conectar con el cosmos.

Además de esta conjunción, octubre y diciembre traerán otros fenómenos llamativos, como las famosas lluvias de meteoros, que también podrán observarse desde distintas partes del país.