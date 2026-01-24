¡Atención, amantes de la astronomía! Saturno se podrá ver a simple vista

Los aficionados a la astronomía tendrán esta noche una oportunidad especial: Saturno podrá observarse a simple vista en el cielo costarricense.

El planeta se ubicará hacia el oeste y muy cerca de la Luna, destacando por su brillo intenso y tonalidad amarillenta.

Según expertos, aunque Saturno puede apreciarse sin instrumentos, la experiencia resulta aún más fascinante con un telescopio, ya que permite observar sus característicos anillos.

Saturno es el sexto planeta del sistema solar y el segundo más grande, después de Júpiter. Además, durante este mes también será posible observar a Júpiter, mientras que a lo largo del año se podrán apreciar otros planetas como Marte, Venus y Mercurio.