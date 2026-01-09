¡Atención, amantes de la astronomía! Júpiter se verá más cerca de la Tierra

¡Atención, amantes de la astronomía! Este viernes Júpiter estará más cerca de la Tierra y el sábado podrá observarse durante toda la noche, ofreciendo un espectáculo único en el cielo.

Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, suele ser protagonista de destacadas imágenes astronómicas por su brillo y tamaño. En estas noches de enero ya ha sido visible, pero este viernes alcanzará una posición más cercana, lo que permitirá apreciarlo con mayor claridad.

El planeta se distingue como el punto más brillante en el cielo, visible desde el este.

Además, para la noche del sábado se producirá la llamada oposición , cuando el Sol, la Tierra y Júpiter se ubican en línea recta, generando una vista privilegiada del gigante gaseoso.