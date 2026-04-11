Ataque de abejas provoca suspensión de tradicional Romería a ruinas de Ujarrás

Un ataque de abejas y la presencia de enjambres obligaron a suspender la tradicional Romería a las ruinas de Ujarrás, en Cartago, prevista para este domingo.

Los ataques de estos insectos y la aparición de varios enjambres a lo largo de la ruta generaron preocupación en la comunidad.

El Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia y recomendó evitar aglomeraciones alrededor de las abejas.

La actividad, conocida como la Romería de la Limpia Concepción del Rescate de Ujarrás, tiene 129 años de tradición y reúne a unas 3.000 personas cada año. El recorrido comprende desde el centro de Paraíso hasta Ujarrás.

Los vecinos manifestaron comprensión ante la suspensión, señalando que la seguridad de las personas debe estar primero. Ahora esperan que la actividad pueda ser reprogramada.