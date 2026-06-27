Astrofísicos de UCR descubren cómo estrellas masivas son ‘fábricas’ para creación de planetas

Un equipo internacional de astrofísicos, encabezado por la Universidad de Costa Rica (UCR), realizó un hallazgo que aporta nuevos conocimientos sobre la formación de planetas y sistemas solares. La investigación reveló que las estrellas masivas y los discos de gas que las rodean actúan como verdaderas “fábricas” de material, generando las condiciones necesarias para la creación de nuevos cuerpos celestes.

El estudio se desarrolla en el grupo de investigación “Beiwa”, palabra que significa “estrella” en idioma cabécar del Chirripó, perteneciente al Centro de Investigaciones Espaciales de la UCR. Los resultados fueron publicados en la prestigiosa revista científica Astronomy & Astrophysics.

En el proyecto también participan especialistas de la Universidad de Ginebra, en Suiza, y del Observatorio Yunnan, en China, lo que refuerza el carácter internacional de la investigación y la relevancia de los aportes de la ciencia costarricense en el ámbito global.

Este descubrimiento abre nuevas perspectivas para comprender los procesos de formación de sistemas solares y confirma el papel de la UCR como referente en la investigación espacial en América Latina.