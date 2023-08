Asociaciones denuncian que municipalidades incumplen ley para atender animales de compañía

12 de agosto de 2023, 10:20 AM

Asociaciones en defensa del bienestar animal denuncian que muchas municipalidades no están aplicando a cabalidad la Ley 10141, denominada Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía, la cual fue aprobada desde el año 2022.

También indicó que no se trata únicamente de hacer una campaña de castración, sino de trabajar en educación, de hacer un registro de animales de compañía para que se sepa quién se responsabiliza por esas mascotas.

José Delgado, presidente de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), aceptó que muchos gobiernos locales posiblemente no han incorporado en sus presupuestos los recursos para poder colaborar y atender la aplicación de la Ley.

“Puede ser por varios factores: Uno, porque tal vez no lo han reglamentado. Porque tal vez puede haber falta de información y otro puede ser por un tema de presupuesto. Recordemos que hay municipalidades que tienen situaciones muy limitadas en el tema de presupuesto. Hay municipalidades que no tienen un departamento legal, que no tienen departamentos de tecnologías o recursos humanos", expresó Delgado.