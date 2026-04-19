Asociación teme escalada en ataques a jueces por "exposición pública burlesca" de Presidencia

La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) manifestó, este domingo, su "preocupación, indignación y repudio" ante el ataque que sufrió dos días antes una jueza, a manos de un hombre que le refirió resoluciones que previamente había emitido y que habían trascendido públicamente.

En un extenso pronunciamiento, la organización gremial advirtió sobre una escalada en eventos de este tipo en perjuicio de decisores, en un contexto de "indebida y reiterada exposición pública burlesca y denigrante" de la identidad de los juzgadores desde la Presidencia de la República.

Lo anterior en el tanto que, comúnmente, en las conferencias semanales de Rodrigo Chaves, se muestran los nombres e imágenes de juzgadores a los que el Poder Ejecutivo les atribuye "pifias judiciales". Tal fue el caso en su momento de la jueza agredida, de apellido Carballo.

De acuerdo con la asociación, tanto ella como sus familiares recibieron amenazas en redes sociales y llamadas telefónicas poco después de la exposición.

La preocupación de la Judicatura es que el caso del viernes marca un punto de inflexión, en el que los ataques discursivos quedaron atrás, para dar paso a consecuencias reales, en las que peligra la integridad física de los administradores de justicia.

"Acojud ha advertido reiteradamente sobre los efectos de las manifestaciones públicas provenientes del Poder Ejecutivo contra jueces y juezas de ejecución de la pena y de otras jurisdicciones. Hoy, lamentablemente, estos riesgos se materializan. "La exposición de nombres e imágenes de jueces y juezas, en un entorno de alta tensión social, constituye una forma de estigmatización y deslegitimación que fomenta el hostigamiento y la violencia, especialmente de género. Esto no solo representa un grave irrespeto a la independencia judicial y a la división de poderes que consagra nuestra Constitución Política, sino una pérdida de nuestra estabilidad institucional. Ignorar estos principios abre la puerta a prácticas incompatibles con la democracia, donde la justicia se sustituye por la intimidación, presión, la desinformación o el populismo", señala el comunicado.

El pronunciamiento recuerda que la función de los decisores es la "defensa de la ley, la justicia y los derechos humanos", y no la "de los delincuentes", como se afirma en la rueda de medios.

La organización apuntó que los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establecen que los juzgadores deben poder ejercer sus funciones libres de presiones, amenazas o interferencias indebidas, así como contar con garantías de seguridad.

Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que el Estado tiene el deber de prevenir actos de intimidación contra los jueces y de asegurar condiciones que resguarden su independencia.

En ese sentido, la asociación señaló que la exposición pública que genere riesgo o estigmatización contra los decisores compromete la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de sus obligaciones convencionales.

Tal situación fue advertida en su momento por la relatora de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, quien le recordó al Estado costarricense su obligación de garantizar la protección de jueces y fiscales frente a presiones indebidas.

"Por ello, Acojud exige de manera urgente el respeto irrestricto a la independencia judicial como bastión esencial de la democracia y el cese inmediato de prácticas de exposición y estigmatización de personas juzgadoras", indica el escrito.

La organización pidió a la Corte Suprema de Justicia ejecutar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los juzgadores.

También solicitó que se pronuncien firmemente en defensa de la independencia judicial, frente a cualquier forma de injerencia o presión indebida, "venga de donde venga". En esa línea, el pronunciamiento agrega que "el silencio institucional" en momentos como el actual "también compromete la independencia judicial".

Sobre el particular, Teletica.com tiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de Casa Presidencial.