La Asociación Obras del Espíritu Santo celebrará la Navidad a 50 mil niños en riesgo social y usted puede colaborar de muchas maneras con esta solidaria actividad.



Esta tradición cumplirá 25 años este diciembre y se celebrará a lo grande compartiendo alegría, tiempo, juguetes, música y sana diversión para los miles de niños de diferentes partes del país.



Esta fiesta para niños en riesgo social es posible gracias a la colaboración de decenas de empresas en el país y gracias al apoyo de miles de padrinos o personas solidarias que creen en este proyecto.



Para apoyar recuerde que puede donar al Sinpe móvil 8959-2020 o al teléfono de oficina 2286-1717.



Recuerde que también se necesitan voluntarios o servidores que desean colaborar y pasar un domingo lleno de alegría y entrega.

