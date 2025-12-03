EN VIVO
Clock

de HS

Nacional

Asociación Obras del Espíritu Santo celebrará la Navidad a 50 mil niños

Esta tradición cumplirá 25 años este diciembre y se celebrará a lo grande.

Por Yessenia Alvarado 3 de diciembre de 2025, 7:17 AM

La Asociación Obras del Espíritu Santo celebrará la Navidad a 50 mil niños en riesgo social y usted puede colaborar de muchas maneras con esta solidaria actividad.

Esta tradición cumplirá 25 años este diciembre y se celebrará a lo grande compartiendo alegría, tiempo, juguetes, música y sana diversión para los miles de niños de diferentes partes del país.

Esta fiesta para niños en riesgo social es posible gracias a la colaboración de decenas de empresas en el país y gracias al apoyo de miles de padrinos o personas solidarias que creen en este proyecto.

Para apoyar recuerde que puede donar al Sinpe móvil 8959-2020 o al teléfono de oficina 2286-1717.

Recuerde que también se necesitan voluntarios o servidores que desean colaborar y pasar un domingo lleno de alegría y entrega.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas