Asociación Nacional de Alcaldías: “Nadie debe ser amenazado por cumplir con su deber”

La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) alertó sobre una escalada de amenazas del crimen organizado contra autoridades municipales en Costa Rica, una situación que, aseguran, no se trata de hechos aislados.

Según la organización, las acciones emprendidas por los gobiernos locales contra el narcomenudeo y la demolición de búnkeres han detonado represalias en forma de amenazas dirigidas a varios jerarcas municipales.

Uno de los casos más recientes involucra al alcalde de Cartago, Mario Redondo, quien ha denunciado intimidaciones tras operativos realizados en el cantón.

Al respecto, la directiva de ANAI, Fabiola Granados Martínez, advirtió sobre la gravedad del escenario y señaló que “nadie debería ser amenazado por cumplir con su deber”.

Por su parte, el alcalde Mario Redondo aseguró que la situación trasciende su caso personal y representa una amenaza directa al ejercicio democrático a nivel local.

“Agradezco la solidaridad de los alcaldes e intendentes del país, en un tema que considero es de enorme gravedad, no por mi persona, sino por lo que se evidencia, y es la criminalidad atentando contra la vida de representantes populares. Me sorprende el abordaje ligero o desinteresado que al respecto parecen haber dado otras instancias”, señaló Redondo.

Para la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, el problema no se limita únicamente a las amenazas, sino a la vulnerabilidad en la que se encuentran algunas autoridades, al punto de que varios jerarcas han tenido que acogerse a esquemas de protección de víctimas.

Ante este panorama, ANAI hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales para reforzar la protección de los gobiernos locales y garantizar que la función pública pueda ejercerse de manera segura frente al avance del crimen organizado.