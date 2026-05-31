Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil recorre el país para educar sobre señales de alerta

La Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI), en coordinación con el Hospital Nacional de Niños y el Ministerio de Educación Pública (MEP), impulsa una campaña nacional para fortalecer la detección temprana del cáncer infantil en Costa Rica.



La iniciativa llega a más de 5.300 centros educativos públicos y privados. El objetivo es educar a estudiantes, docentes y familias sobre las principales señales de alerta de la enfermedad (ver fotografías en la portada).



Representantes de la campaña recorren distintas regiones del país para llevar información a comunidades educativas. Las visitas incluyen supervisiones regionales, centros educativos y actividades de sensibilización dirigidas a la población.



Las giras iniciaron en la Zona Sur. El recorrido abarcó comunidades desde Pérez Zeledón hasta Ciudad Neily y sectores cercanos a la frontera con Panamá. Posteriormente, la campaña visitó Limón, Cartago, Heredia, el Valle de Los Santos, Puntarenas y Guanacaste.



Según ALCCI, la detección temprana permite mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación. La organización destaca que cada vez menos pacientes llegan a los servicios médicos en etapas avanzadas de la enfermedad.



Actualmente, la tasa de superación del cáncer infantil en Costa Rica ronda el 75%. Las instituciones participantes buscan aumentar ese porcentaje mediante educación, sensibilización y acceso oportuno a la atención especializada.



La campaña también promueve la participación de niños y niñas como transmisores de información dentro de sus hogares. El propósito es que madres, padres y encargados conozcan los síntomas y consulten a tiempo ante cualquier señal de alerta.



ALCCI señaló que este esfuerzo reúne a instituciones públicas y organizaciones comprometidas con la niñez costarricense. La organización resaltó la importancia de mantener campañas permanentes para favorecer el diagnóstico temprano y salvar vidas.