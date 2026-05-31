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Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil recorre el país para educar sobre señales de alerta

La organización desarrolla una campaña nacional junto con el Hospital Nacional de Niños y el MEP.

Por Mariana Valladares 31 de mayo de 2026, 14:28 PM

La Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI), en coordinación con el Hospital Nacional de Niños y el Ministerio de Educación Pública (MEP), impulsa una campaña nacional para fortalecer la detección temprana del cáncer infantil en Costa Rica.

La iniciativa llega a más de 5.300 centros educativos públicos y privados. El objetivo es educar a estudiantes, docentes y familias sobre las principales señales de alerta de la enfermedad (ver fotografías en la portada).

Representantes de la campaña recorren distintas regiones del país para llevar información a comunidades educativas. Las visitas incluyen supervisiones regionales, centros educativos y actividades de sensibilización dirigidas a la población.

Las giras iniciaron en la Zona Sur. El recorrido abarcó comunidades desde Pérez Zeledón hasta Ciudad Neily y sectores cercanos a la frontera con Panamá. Posteriormente, la campaña visitó Limón, Cartago, Heredia, el Valle de Los Santos, Puntarenas y Guanacaste.

Según ALCCI, la detección temprana permite mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación. La organización destaca que cada vez menos pacientes llegan a los servicios médicos en etapas avanzadas de la enfermedad.

Actualmente, la tasa de superación del cáncer infantil en Costa Rica ronda el 75%. Las instituciones participantes buscan aumentar ese porcentaje mediante educación, sensibilización y acceso oportuno a la atención especializada.

La campaña también promueve la participación de niños y niñas como transmisores de información dentro de sus hogares. El propósito es que madres, padres y encargados conozcan los síntomas y consulten a tiempo ante cualquier señal de alerta.

ALCCI señaló que este esfuerzo reúne a instituciones públicas y organizaciones comprometidas con la niñez costarricense. La organización resaltó la importancia de mantener campañas permanentes para favorecer el diagnóstico temprano y salvar vidas.

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