Asociación de árbitros denuncia agresión de ‘Puppy’ López a un silbatero

La agresión a un silbatero por parte de un exjugador profesional fue denunciada por Adefusa en redes sociales.

En el video compartido en redes sociales señalan que el agresor es José Luis "Puppy" López y el central Kevin Chacón.

“José Luis ‘Puppy’ López, exjugador profesional y exseleccionado nacional. Más allá de quién sea el protagonista, ninguna decisión arbitral justifica una agresión. El fútbol debe ser un espacio para competir, educar y formar valores, no para normalizar la violencia”, detallaron desde Adefusa.

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Teletica.com contactó a López, quien, por medio de un mensaje de WhatsApp, dijo lo siguiente:

“Mis disculpas nada más al árbitro y a los que llegaron a ver el partido”, comentó.

El partido se llevó a cabo en el estadio de Piedades de Santa Ana.



