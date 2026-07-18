Asociación de árbitros denuncia agresión de ‘Puppy’ López a un silbatero
Los hechos se presentaron en un encuentro entre un seleccionado de médicos y un equipo de leyendas.
La agresión a un silbatero por parte de un exjugador profesional fue denunciada por Adefusa en redes sociales.
En el video compartido en redes sociales señalan que el agresor es José Luis "Puppy" López y el central Kevin Chacón.
“José Luis ‘Puppy’ López, exjugador profesional y exseleccionado nacional. Más allá de quién sea el protagonista, ninguna decisión arbitral justifica una agresión. El fútbol debe ser un espacio para competir, educar y formar valores, no para normalizar la violencia”, detallaron desde Adefusa.
Teletica.com contactó a López, quien, por medio de un mensaje de WhatsApp, dijo lo siguiente:
“Mis disculpas nada más al árbitro y a los que llegaron a ver el partido”, comentó.
El partido se llevó a cabo en el estadio de Piedades de Santa Ana.