Asociación busca atender casos en los que el PANI no interviene de manera inmediata

"No solamente hemos puesto denuncias graves nosotros y no hemos tenido respuesta, sino que también son muchas las denuncias que nos llegan a la asociación. Con base en eso hemos creado todo un departamento de ayuda en estos casos. Sabemos que el PANI no da pronta respuesta a lo urgente o actúan negligentemente en los casos. Somos una asociación que actúa como deberían hacerlo ellos", dijo la fundadora en una entrevista con Teletica.com.