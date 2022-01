Así votaron los ticos en premios de la FIFA The Best

El polaco Robert Lewandosky y la española Alexia Putellas fueron galardonados este lunes, pero... ¿Cómo votaron quienes están inmersos en el fútbol de Costa Rica?

Para las designaciones de mejor jugador emitieron su valoración el capitán de la Selección Nacional, Bryan Ruiz; el técnico Luis Fernando Suárez y el periodista deportivo costarricense David Goldberg.

Ruiz colocó a Lewandosky en el primer lugar, a Lionel Messi en el segundo y a Karim Benzema en el tercero.



​Por su parte, Suárez consideró a Lewandosky, Benzema y De Bruyne.

Además, Golberg inclinó su votación por Messi, De Bruyne y Lewandosky.

El comunicador afirma que realizó un análisis cuantitativo y cualitativo para emitir su valoración.

"Para esta votación como para las otras anteriores que he tenido el honor de de ser parte de este premio, siempre trato de hacer un balance cuantitativo y cualitativo. Los datos son importantes, me baso mucho en estadísticas en lo que hicieron tangiblemente en la temporada 2020-2021, analizo los datos y me doy una idea", comentó Goldberg.