Así se jugará la última y decisiva fecha del Clausura 2026

Ya están listos los horarios de la última y decisiva fecha del Torneo de Clausura 2026, que comenzará a disputarse desde este viernes.

Tres partidos serán fundamentales para conocer no solo al club clasificado a las semifinales, sino también los enfrentamientos de la segunda fase.

Alajuelense y Cartaginés se jugarán el chance de entrar a semifinales en sus respectivos partidos, pero también Saprissa no quiere desaprovechar la oportunidad de asegurar su segundo lugar.

Se adelantarán dos partidos, el primero, este viernes, entre San Carlos y Pérez Zeledón a partir de las 7 p. m. en el Carlos Ugalde, en un partido que ya no define nada.

El otro que se adelantó fue el Herediano-Sporting FC para el sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Los rojiamarillos ya se aseguraron el primer lugar de la tabla, mientras que Sporting únicamente cumplirá su último compromiso del certamen.

El choque Liberia-Alajuelense, así como los partidos Guadalupe FC ante Cartaginés y Puntarenas FC-Saprissa se disputarán el domingo a la misma hora.

La programación de la fecha 18 será la siguiente:

Viernes 24 de abril

San Carlos - Pérez Zeledón, 7 p. m.

Sábado 25 de abril

Herediano - Sporting FC, 8 p. m.

Domingo 26 de abril

Guadalupe FC - Cartaginés, 4 p. m.

Liberia - Alajuelense, 4 p. m.

Puntarenas FC - Saprissa, 4 p. m.

Guarden día y hora, que ya tenemos la progra de la última jornada del Clausura 2026 👀⚽



🤔 ¿Qué pasará en la jornada 18? pic.twitter.com/G3gVlQYEws — UNAFUT (@UnafutOficial) April 23, 2026







