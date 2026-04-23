Así se jugará la última y decisiva fecha del Clausura 2026
Tres partidos se disputarán a la misma hora, pues definen el último cupo a semifinales.
Ya están listos los horarios de la última y decisiva fecha del Torneo de Clausura 2026, que comenzará a disputarse desde este viernes.
Tres partidos serán fundamentales para conocer no solo al club clasificado a las semifinales, sino también los enfrentamientos de la segunda fase.
Alajuelense y Cartaginés se jugarán el chance de entrar a semifinales en sus respectivos partidos, pero también Saprissa no quiere desaprovechar la oportunidad de asegurar su segundo lugar.
Se adelantarán dos partidos, el primero, este viernes, entre San Carlos y Pérez Zeledón a partir de las 7 p. m. en el Carlos Ugalde, en un partido que ya no define nada.
El otro que se adelantó fue el Herediano-Sporting FC para el sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara.
Los rojiamarillos ya se aseguraron el primer lugar de la tabla, mientras que Sporting únicamente cumplirá su último compromiso del certamen.
El choque Liberia-Alajuelense, así como los partidos Guadalupe FC ante Cartaginés y Puntarenas FC-Saprissa se disputarán el domingo a la misma hora.
La programación de la fecha 18 será la siguiente:
Viernes 24 de abril
San Carlos - Pérez Zeledón, 7 p. m.
Sábado 25 de abril
Herediano - Sporting FC, 8 p. m.
Domingo 26 de abril
Guadalupe FC - Cartaginés, 4 p. m.
Liberia - Alajuelense, 4 p. m.
Puntarenas FC - Saprissa, 4 p. m.
Guarden día y hora, que ya tenemos la progra de la última jornada del Clausura 2026 👀⚽— UNAFUT (@UnafutOficial) April 23, 2026
🤔 ¿Qué pasará en la jornada 18? pic.twitter.com/G3gVlQYEws