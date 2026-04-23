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Así se jugará la última y decisiva fecha del Clausura 2026

Tres partidos se disputarán a la misma hora, pues definen el último cupo a semifinales.

Liberia vs. Alajuelense. Foto: Prensa Alajuelense
Liberia vs. Alajuelense. Foto: Prensa Alajuelense
Por José Fernando Araya 23 de abril de 2026, 14:51 PM

Ya están listos los horarios de la última y decisiva fecha del Torneo de Clausura 2026, que comenzará a disputarse desde este viernes. 

Tres partidos serán fundamentales para conocer no solo al club clasificado a las semifinales, sino también los enfrentamientos de la segunda fase. 

Alajuelense y Cartaginés se jugarán el chance de entrar a semifinales en sus respectivos partidos, pero también Saprissa no quiere desaprovechar la oportunidad de asegurar su segundo lugar. 

Se adelantarán dos partidos, el primero, este viernes, entre San Carlos y Pérez Zeledón a partir de las 7 p. m. en el Carlos Ugalde, en un partido que ya no define nada. 

El otro que se adelantó fue el Herediano-Sporting FC para el sábado a las 8 p. m. en el Carlos Alvarado de Santa Bárbara. 

Los rojiamarillos ya se aseguraron el primer lugar de la tabla, mientras que Sporting únicamente cumplirá su último compromiso del certamen. 

El choque Liberia-Alajuelense, así como los partidos Guadalupe FC ante Cartaginés y Puntarenas FC-Saprissa se disputarán el domingo a la misma hora. 

La programación de la fecha 18 será la siguiente: 

Viernes 24 de abril 

San Carlos - Pérez Zeledón, 7 p. m. 

Sábado 25 de abril

Herediano - Sporting FC, 8 p. m. 

Domingo 26 de abril

Guadalupe FC - Cartaginés, 4 p. m. 

Liberia - Alajuelense, 4 p. m. 

Puntarenas FC - Saprissa, 4 p. m. 


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